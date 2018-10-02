Избивший мальчика лопатой калининградец сознался в убийстве женщины

Задержанный за нападение на восьмилетнего мальчика 49-летний житель Калининграда признался в убийстве женщины, тело которой он сжег и закопал, сообщает региональное управление СКР.

Нападение на мальчика было совершено днем 27 сентября в садовом товариществе "Чайка": мужчина жестоко избил школьника лопатой, после чего сбросил его в канаву и скрылся с места. Уже после задержания подозреваемого выяснилось, что он страдает психическим расстройством и состоит на учете. Свою вину он признал, заявив, что таким образом отомстил за оскорбления со стороны отдыхавших в СНТ детей — якобы те постоянно его обзывали.

Когда следователи осматривали пустырь, где обитал бездомный, они наткнулись на некое захоронение. Пока криминалисты извлекали кости, задержанный припомнил, что год назад закопал в этом месте тело убитой им женщины.

Личность убитой предстоит установить генетикам, полицейские пока что проверяют показания задержанного.

Пострадавший мальчик, которого обнаружили прохожие, находится в больнице, угрозы его жизни нет.