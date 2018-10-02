Мэр Владивостока принял решение об отставке

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом он сообщил на странице в Facebook и опубликовал фотографию своего заявления.

Он написал, что до 10 октября будет завершена подготовка города к зиме и отопительному сезону, а 11 октября уходит он уходит в отставку.

"Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации. Честь имею", — написал Веркеенко.

Информацию об отставке мэра подтвердила его пресс-секретарь Юлия Шатина. Она сообщила ТАСС, что заявление Веркеенко городская дума рассмотрит на ближайшем заседании.

Виталий Веркеенко был назначен мэром Владивостока 21 декабря 2017 года.