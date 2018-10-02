Болельщик "Рейнджерс" монетой разбил голову судье

В матче чемпионата Шотландии по футболу между "Ливингстоном" и "Рейнджерс" фанат команды из Глазго бросил монету в бокового арбитра и угодил ему в затылок. В результате инцидента лайнсмен получил рассечение головы.

Главный арбитр матча остановил поединок и вызвал медиков на поле. После оказанной медицинской помощи игра была возобновлена, сообщает сайт еженедельника "Футбол" со ссылкой на The Guardian. Остается неизвестным, был ли идентифицирован хулиган и удалось ли полиции его задержать.

Напомним, что "Рейнджерс" является соперником московского "Спартака" по групповому этапу Лиги Европы. В Глазго команды проведут очный поединок 25 октября. Ответная игра состоится в Москве восьмого ноября.