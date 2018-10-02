Липецкий губернатор уходит после 20 лет работы

Просьбу перевести его на другую работу отправил президенту России Владимиру Путину губернатор Липецкой области Олег Королев. В Липецкой области предстоят выборы губернатора на пятилетний срок. Королев руководил областью уже 26 лет. При этом главой администрации области он работает уже 21 год.

"Пора давать дорогу молодым. Впереди много свершений, новые дерзновенные планы. Это дело молодых. Пора уступить дорогу молодежи, — написал Олег Королев на сайте Липецкой обладминистрации. — Надеюсь, президент примет мое предложение. Я постараюсь сделать все для того, чтобы развитие Липецкой области продолжилось".

Подающий прошение об отставке 66-летний липецкий губернатор выразил надежду, что исторический путь липчане вместе с ним прошли достойно. 14 сентября 2014 года Олег Королев набрал 81,83% голосов избирателей.

Королев также имеет опыт работы в Совете Федерации. С 1996 года по 2002 год был зампредом верхней палаты российского парламента.

2 октября в связи с переходом на другую работу заявление об отставке подал губернатор Курганской области. 57-летний Алексей Кокорин возможно перейдет на работу в совет директоров одной из госкомпаний.

26 сентября президент Владимир Путин заменил глав трех российских регионов — Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморского края.