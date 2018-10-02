Жители Краснодарского края сняли на видео крупный град, прошедший в регионе

Во вторник, 2 октября, на территории отдельных районов Краснодарского края прошел сильный град. Очевидцы делятся в сети видеозаписями непогоды.

Как сообщают местные СМИ, больше всего досталось Краснодару, в особенности – западной части краевого центра. Сведений о нанесенном ущербе пока не поступало.

Ранее региональное управление МЧС РФ предупреждало о грядущем ухудшении погоды.

Пресс-служба ведомства сообщала о том, что на территории региона ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром, скорость которого может достигать 23 метров в секунду.

Кроме того, спасатели прогнозируют опасность формирования смерчей над акваторией Черного моря.