2 октября 201814:30
Жители Краснодарского края сняли на видео крупный град, прошедший в регионе
Во вторник, 2 октября, на территории отдельных районов Краснодарского края прошел сильный град. Очевидцы делятся в сети видеозаписями непогоды.
Как сообщают местные СМИ, больше всего досталось Краснодару, в особенности – западной части краевого центра. Сведений о нанесенном ущербе пока не поступало.
Ранее региональное управление МЧС РФ предупреждало о грядущем ухудшении погоды.
Пресс-служба ведомства сообщала о том, что на территории региона ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром, скорость которого может достигать 23 метров в секунду.
Кроме того, спасатели прогнозируют опасность формирования смерчей над акваторией Черного моря.
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