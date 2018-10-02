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Интерфейс мозг-компьютер 17 минут назад
Новая "соцсеть" позволила людям обмениваться мыслями, соединив их мозги
Интернет подарил людям возможность работать и общаться друг с другом, находясь при этом в самых разных уголках мира. Недавно же учёные представили экспериментальную "социальную сеть" — от мозга к мозгу, которая может стать началом ещё более совершенной системы.
Технологию назвали BrainNet. Разработчики уже испытали её при участии трёх человек, подключенных к особым устройствам. Последние позволяли людям отправлять сообщения прямо в головы друг другу, используя только мозговые волны.
Безусловно, способность отправлять мысли человека прямо в мозг другого кажется суперсилой героя из научно-фантастического фильма. Между тем это уже далеко не так.
В последние годы физики и нейробиологи разработали инструменты, "улавливающие" мысли и передающие информацию о них другому мозгу. Подобные достижения сделали прямое общение мозга с мозгом реальным.
Обычно такие системы включают в себя оборудование электроэнцефалограммы (ЭЭГ), которое регистрирует электрическую активность в головном мозге, а также оборудование для транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС). Последняя способна передавать информацию в мозг.
При помощи такой системы один мозг может модулировать свои электрические сигналы, дабы "внедрить" сообщения прямо в другой мозг.
Как это выглядит?
Первый человек (отправитель) оснащён оборудованием ЭЭГ, регистрирующим электрическую активность в головном мозге посредством электродов. Они размещены на голове.
Мозговые волны расшифровываются и отправляются получателю, который оснащён оборудованием ТМС. Система посылает точные магнитные импульсы в мозг, вызывающие фантомные вспышки света под названием фосфены.
Если говорить чуть более подробно, то речь идёт о зрительном ощущении, возникающем у человека без воздействия света на глаз. Они представляют собой светящиеся точки, фигуры, появляющиеся самостоятельно в темноте.
В 2015 году Андреа Стокко (Andrea Stocco) и его коллеги из Вашингтонского университета в Сиэтле использовали этот механизм для соединения двух людей посредством интерфейса "мозг-мозг". Затем люди играли в игру.
Собственно, следующий очевидный шаг – позволить уже нескольким людям присоединиться к такому "разговору". И недавно Стокко и его коллеги заявили, что им это удалось: они использовали первую в мире сеть "от мозга к мозгу".
Технология BrainNet позволила сразу троим участникам сыграть в игру, напоминающую тетрис.
Согласно задумке, в эксперименте приняли участие три человека: два отправителя и один игрок, способный принимать и передавать информацию. Все они находились в разных комнатах и не могли переговариваться друг с другом.
Отправители, присоединённые к оборудованию ЭЭГ, могли видеть весь экран компьютера с падающими блоками (как в тетрисе). Одни элементы были повёрнуты в нужное направление, чтобы точно вписаться в нижний ряд, а у других блоков было совершенно неподходящее положение.
Отправители должны были решить, какие именно детали следует перевернуть, а затем передать информацию об этом другому участнику (получателю).
Загвоздка в том, что только получатель мог контролировать блоки, но он не видел нижнюю часть экрана. Иными словами, ему нужно было полагаться на других игроков, "говорящих" ему, вращать блок или нет.
Чтобы сказать получателю, что делать, отправители должны были пристально смотреть на светодиоды, расположенные по обе стороны, один мигал с частотой 15 Гц, другой – 17 Гц.
Идея состояла в следующем: наблюдение за этими огнями заставляло мозговые волны пульсировать с той же частотой. Оборудование ЭЭГ может уловить это и истолковать нужное решение. В данном случае 15 Гц означало поворот блока, а 17 ГЦ – оставить всё как есть.
Собственно, если ЭЭГ улавливал сигнал частотой 15 Гц, система перемещала курсор в правую часть экрана. Когда курсор достигал правой стороны, устройство посылало сигнал получателю о том, что нужно перевернуть блок.
Получив данные от обоих отправителей, получатель выполнял действие. При этом игра допускала ещё один раунд взаимодействия.
Отправители могли видеть, как блок падает, и поэтому определяли, сделал ли их коллега правильный выбор. Если нет, они могли передать информацию о том, следует ли повернуть элемент или же нет, при следующем сеансе связи.
Специалисты провели эксперимент с пятью группами по три человека. Выяснилось, что система работала достаточно хорошо, а средняя точность составила примерно 80 процентов.
Как считают авторы работы, стремление к интерфейсам "мозг-мозг" может открыть новые границы в общении и сотрудничестве между людьми, а также улучшить знания специалистов о человеческом мозге.
Результаты удивительной работы доступны на сайте препринтов arXiv.
К слову, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об обнаружении сходства в активности мозга у близких друзей. Кроме того, мы сообщали о новой карте мозга, позволяющей читать мысли на уровне отдельных слов.
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