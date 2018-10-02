Башенный кран рухнул во время непогоды в Краснодаре

Обрушившаяся на Краснодар непогода — холодный ливень сопровождался крупным градом и сильным ветром — привела к падению башенного крана. Его оператор, как отмечает "Типичный Краснодар", погиб.

Инцидент произошел во вторник днем в районе Западного обхода. На кадрах видно (пусть и отчетливо), как шквалистый ветер опрокинул высотную конструкцию, которая при падении задела провода.

Пользователи сообщают о том, что 30-летний крановщик не успел покинуть рабочее место и от полученных травм скончался на месте.

О других разрушения в городе, на который обрушился крупный град, пока не сообщается, хотя автовладельцы уже начали выкладывать фотографии побитых машин.