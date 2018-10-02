Одноклассники покажут бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора

В социальной сети Одноклассники пройдет прямая трансляция титульного поединка между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229. Эфир организован компанией "Телеспорт" и начнется в ночь с 6 на 7 октября в 01:00 по московскому времени. Перед боем ОК запустили новый спортивный раздел, где на одном экране будут собраны трансляции всех самых интересных событий.

В спортивном разделе пользователи смогут удобно переключаться между разными соревнованиями и видами спорта: например, посмотреть бой UFC и переключиться на матч чемпионата Испании по футболу. Раздел «Спорт» в видеовитрине ОК будет доступен на всех устройствах.

Прямой эфир боя между Нурмагомедовым и Макгрегором пройдет в высоком качестве Full HD с минимальной задержкой менее 2 секунд, что возможно только в условиях онлайн-трансляции. Впервые эфир крупного спортивного соревнования в ОК будет полностью интерактивным: пользователи смогут не только делиться эмоциями от поединка в онлайн-чате, но и участвовать в голосованиях по ходу трансляций турнира. Трансляция будет доступна по ссылке.