Путин и Вучич обсудили ситуацию на Балканах

Ситуацию на Балканах предложил президенту Сербии Александру Вучичу обсудить на встрече в Москве Владимир Путин. Президент России отметил, что российские инвестиции в сербскую экономику составили 4 миллиарда долларов.

В свою очередь Вучич подчеркнул, что Белград признателен Москве за поддержку интересов Сербии в условиях, когда ей приходится ежедневно сталкивается с многочисленными провокациями. Он добавил, что Ситуация на Западных Балканах очень сложная. ТАСС сообщает, что Александр Вучич подчеркнул, что Сербия стремится достичь компромисса и поддержать мир и стабильность, но до решения вопроса Косова и Метохии еще очень далеко.

Александр Вучич заверил, Сербия привержена принципу военного нейтралитета. Она – единственное независимая и свободная страна с таким статусом на Западных Балканах.

Обострение ситуации на Балканах произошло 29 сентября. Тогда более сотни косовских спецназовцев въехали на территорию населенного сербами севера Косова. Это запрещено международными договорами. Спецназ занял позиции вокруг водохранилища Газиводе, взял под контроль ГЭС "Газиводе", а также вторгся в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток. Как пояснили в Приштине, это было сделано для обеспечения безопасности поездки лидера самопровозглашенного Косова Хашима Тачи на север края.

В ответ Белград привел в боевую готовности армию и полицейские подразделения. Также Сербия отправила протест генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

Владимир Путин на встрече в Москве спросил своего сербского коллегу, будет ли он просить у России по примеру президента Сирии Башара Асада военной помощи. Александр Вучич в ответ выразил надежду, что Сербия постарается сохранить

Косовский парламент в одностороннем порядке в феврале 2008 года провозгласил независимость края. Международный суд ООН в 2010 году признал это решение легитимным. Косово признает государством 105 стран, правда, Приштина утверждает, что ее признают 117 государств.

Свыше 60 государств независимость Косова не признают. Среди них пять стран Евросоюза, Россия, Китай, Индия, Израиль.

В последние месяцы шел активный диалог между Белградом и Приштиной о компромиссе. Он связан с обменом территориями и изменением границ. Вашингтон это решение поддержал, однако против изменения границ на Балканах категорически выступил Берлин. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против изменения границ на Балканах. По ее мнению, все страны и так могут вступить в европейское сообщество.