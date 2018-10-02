Путин и Вучич обсудили ситуацию на Балканах
Ситуацию на Балканах предложил президенту Сербии Александру Вучичу обсудить на встрече в Москве Владимир Путин. Президент России отметил, что российские инвестиции в сербскую экономику составили 4 миллиарда долларов.
В свою очередь Вучич подчеркнул, что Белград признателен Москве за поддержку интересов Сербии в условиях, когда ей приходится ежедневно сталкивается с многочисленными провокациями. Он добавил, что Ситуация на Западных Балканах очень сложная. ТАСС сообщает, что Александр Вучич подчеркнул, что Сербия стремится достичь компромисса и поддержать мир и стабильность, но до решения вопроса Косова и Метохии еще очень далеко.
Александр Вучич заверил, Сербия привержена принципу военного нейтралитета. Она – единственное независимая и свободная страна с таким статусом на Западных Балканах.
Обострение ситуации на Балканах произошло 29 сентября. Тогда более сотни косовских спецназовцев въехали на территорию населенного сербами севера Косова. Это запрещено международными договорами. Спецназ занял позиции вокруг водохранилища Газиводе, взял под контроль ГЭС "Газиводе", а также вторгся в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток. Как пояснили в Приштине, это было сделано для обеспечения безопасности поездки лидера самопровозглашенного Косова Хашима Тачи на север края.
В ответ Белград привел в боевую готовности армию и полицейские подразделения. Также Сербия отправила протест генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.
Владимир Путин на встрече в Москве спросил своего сербского коллегу, будет ли он просить у России по примеру президента Сирии Башара Асада военной помощи. Александр Вучич в ответ выразил надежду, что Сербия постарается сохранить
Косовский парламент в одностороннем порядке в феврале 2008 года провозгласил независимость края. Международный суд ООН в 2010 году признал это решение легитимным. Косово признает государством 105 стран, правда, Приштина утверждает, что ее признают 117 государств.
Свыше 60 государств независимость Косова не признают. Среди них пять стран Евросоюза, Россия, Китай, Индия, Израиль.
В последние месяцы шел активный диалог между Белградом и Приштиной о компромиссе. Он связан с обменом территориями и изменением границ. Вашингтон это решение поддержал, однако против изменения границ на Балканах категорически выступил Берлин. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против изменения границ на Балканах. По ее мнению, все страны и так могут вступить в европейское сообщество.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Умер народный артист Роман Карцев
- Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике
- Скрипаль не верит, что его отравили по заказу Кремля
- На свободу вышел пострадавший от пыток в колонии Евгений Макаров
- Землетрясение и цунами на Сулавеси: подтверждена гибель 1234 человек
Самое читаемое
-
Актера врачи поставили перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- "Обломила рыбалку": в Енисее поймали двухметровую акулу
- Бывший муж певицы Хлебниковой найден мертвым в ее квартире
- В России меняются правила доставки пациентов бригадами скорой помощи
- Фото Макрона с полуголыми темнокожими мужчинами шокировали французов
Авто.Вести.Ru
-
Все новинки автосалона в Париже - в прямом эфире!
- Новая "тройка" BMW: больше, легче и М-пакет для России
- Kia показала свой Porsche Panamera
- Новое поколение Mercedes-Benz B-класса получило автопилот
- Новый Suzuki Jimny в России: мы узнали, когда и сколько
Экономика
-
Минфин РФ: средняя цена нефти Urals в январе-сентябре увеличилась на 40%
- США, Канада и Мексика достигли торгового соглашения: USMCA вместо NAFTA
- НАФТА 2.0: 10 фактов о новом торговом соглашении
- Глава МВД США выступил с угрозами морской блокады России на Ближнем Востоке
- Иран не намерен снижать добычу нефти из-за санкций США
Недвижимость
-
Новый муж Максаковой продал квартиру через неделю после свадьбы
- Британец поселился в петербургском аэропорту из-за любви
- Канадский дайвер построит подводный город
- Подмосковные дачи становятся неликвидом
- Жильцы многоэтажки выносят мусор, рискуя выпасть из окон
- В Китае построили небоскреб в виде пениса
Вести.Медицина
-
Может ли кусок мыла распространять инфекцию
- Йогурты следует вычеркнуть из списка здоровых продуктов
- 10 фитнес-советов, которые скорее вредны, чем полезны
- Здоровье сердца и почек, успехи в спорте и похудении: 10 причин есть бананы каждый день
- Вино + шоколад + пиво: диета вашей мечты против воспалений
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Как сложилась судьба Дмитрия Грачева, отрубившего руки жене
- 500 изуродованных женщин. Суд рассматривает дело лжекосметологов
- Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ в два этапа
- Как и где зарабатывают "новые" московские попрошайки
- Отдых вопреки: путешественники против курса валют
Вести.Hi-tech
-
Три айфона и не только: что покажет Apple 12 сентября
- Panasonic помогает создать коммуникации и транспорт для городов будущего
- Утечка: смартфон Nokia с пятью тыловыми камерами
- Полный обзор iOS 12: и лучше, и быстрее
- Обзор системы "ячеистого" Wi-Fi TP-Link Deco M5
Вести-Москва
-
Майнинг за чужой счет: кто крадет электроэнергию у жителей Реутова?
- В московском метро задержаны подозреваемые в серии подземных грабежей
- Посольство Франции открыло книгу соболезнований в связи с кончиной Шарля Азнавура
Вести.Стиль
-
Чистка лица: как подобрать процедуру для идеального результата
- Гиалуроновая кислота. Зачем ее применяют в косметологии
- Как восстановиться после тренировки? 5 способов снять боль в мышцах
- Синдром Питера Пэна. Что стало с современными взрослыми?
- Украшения для ногтей: 4 идеи для необычного маникюра
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 игр, которые заставляют чувствовать себя идиотом
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Нобелевская премия по медицине досталась за изучение "тормозов" иммунной системы
- На Большом адронном коллайдере обнаружены новые элементарные частицы
- Новая иммунотерапевтическая вакцина для борьбы с раком прошла первые клинические испытания
- Инженеры научили спутник сбивать космический мусор струёй плазмы из собственного двигателя
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Актриса впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Видели видео? Жена известного футболиста застукала мужа в бане с любовницей
- Тайный роман Виталины и Прохора: знакомство с родителями
- Судьба Анатолия Журавлева. "Я признал всех внебрачных детей"
Телеканал "Культура"
-
Юбилей Лидии Федосеевой-Шукшиной
- Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
- Создательница "роскошной простоты". Коко Шанель
- Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов