"Динамо" официально представило Крикунова в роли главного тренера

Известный российский хоккейный тренер Владимир Крикунов официально возглавил команду КХЛ московское "Динамо". В его штаб вошел прежний наставник Владимир Воробьев, а также его помощники Олег Ореховский, Александр Степанов и Виталий Еремеев.

Расположение хоккейного "Динамо" покидает только Андрей Николишин, работавший в штабе Васильева, сообщает официальный сайт "бело-голубых". Все изменения в тренерском штабе одобрены Советом директоров ХК "Динамо".

Крикунов является старейшиной тренерского цеха КХЛ. В прошлом году Крикунов возглавлял "Автомобилист", который при нем начал выходить в лидеры Восточной конференции. До этого работал в "Нефтехимике", "Барысе" и "Ак Барсе". А также возглавлял сборные России, Белоруссии, Казахстана и Словении.