В Саратовской области за торговлю наркотиками задержан сотрудник колонии

В Пугачеве сотрудник исправительного учреждения задержан за незаконный оборот наркотических средств.

Начальник отряда договорился с одним из осужденных, что передаст ему запрещенные вещества за 50 тысяч рублей. Выполнить свое обещание он не смог, поскольку был задержан.

Момент задержания сотрудника колонии попал на видео. Мужчина признал, что в правом кармане его штанов находится запрещенный предмет, однако что он собой представляет, сообщить затруднился.

В кармане оказалась коробка с 80 граммами наркотиков, что составляет, согласно информации СКР "крупный размер". В настоящее время 24-летнему задержанному предъявлены соответствующие обвинения, а следственные действия по сбору и закреплению доказательств продолжаются.