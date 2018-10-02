Трех школьниц сбили на пешеходном переходе в Хабаровске

Три юные жительницы Хабаровска угодили под колеса минивена, когда переходили дорогу по пути в школу. ДТП попало в объектив камеры регистратора.

Авария произошла во вторник утром около дома №37 по улице Малиновского, уточняет PROkhab.ru. Судя по представленным кадрам, водитель не заметил девочек, поскольку даже не пытался притормозить перед "зеброй". Школьницы в капюшонах тоже не смотрели по сторонам, а потому попросту не увидели надвигающуюся угрозу.

От удара девочек отбросило на пару метров, самостоятельно подняться на ноги смогла только одна из них. Двух ее подружек доставили в больницу, одна пострадавшая находится в реанимации. Точной информации о полученных девочками травмах нет, как и о состоянии виновника аварии.