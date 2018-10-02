В Белоруссии отменили запрет на продажу алкоголя ночью

В Белоруссии за сутки будет отменен запрет на продажу алкоголя в торговых сетях ночью. ОБ этом распорядился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пришел к выводу, что такие непродуманные запреты ведут к росту теневого рынка, контрафакта и криминала.

Решения о запрете продажи алкоголя ночью с 1 октября в порядке эксперимента в Минске и ряде районов Белоруссии ввели местные власти, поясняет "Интерфакс".

Опыт и Белоруссии с советских времен и других стран свидетельствует, что запреты либо неэффективны, либо вредны, подчеркнули в администрации белорусского президента. Антиалкогольная кампания, напомнили в Минске, привела к вырубке виноградников, на долгие годы лишив целый ряд стран целой отрасли сельского хозяйства.

МВД Беларуси неоднократно предлагало ограничить продажу алкогольных напитков, указывая на взаимосвязь между их употреблением и совершением преступлений. Кроме того, в белорусских правоохранительных органах ратуют за увеличение возраста начала продажи алкоголя. Однако в администрации считают, что решение проблемы должно носить комплексный характер с упором на меры воспитательного характера, формирования моды на здоровый образ жизни.

"Я не сторонник всяких запретов, и, скорее всего, никакие запреты дополнительно на реализацию спиртного и так далее мы вводить не будем", — заверил Александр Лукашенко.

Также вопрос о продаже пива ночью в алюминиевых банках в магазинах, киосках и ларьках готов обсуждать Минпромторг России. При этом министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассматривает эту идею, как одну из мер по поддержке "глубокой переработки алюминиевого продукта внутри страны".

"В том числе это касается и алюминиевой тары для разных напитков. В данном случае речь идет о пиве", — пояснил Мантуров.

Он добавил, что не стоит привязывать инициативу министерства к вопросу поддержки персонально подсанкционного "Русала" бизнесмена Олега Дерипаски.

Пока, впрочем, законопроект о продаже ночью пива в алюминиевых банках не подготовлен, отметил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Запрет на продажу пива в нестационарных торговых точках, а также в ночное время, действует в России с 2013 года.