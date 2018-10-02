После пожара паром Regina впал в дрейф

"Королева морских путей" вне опасности. Пожар на литовском пароме Regina Seaways в Балтийском море ликвидирован. Пострадавших от огня нет. Помощь 37 членам экипажа оказывают российские и литовские спасатели.

Огонь возник в машинном отделении судна, напоминает "Интерфакс". На пароме находились 335 пассажиров. Сейчас все они, в том числе и часть команды судна, уже эвакуированы.

Потерявший ход пассажирский паром, шедший из Клайпеды к берегам Швеции – в Карлхамн, дрейфует на удалении 40 миль от мыса Таран, в 50 морских милых от Клайпеды и в 60 – от Калининграда и Гданьска. К судну направлен спасательный вертолет МЧС России, один спасательный вертолет из Литвы и два спасательных буксира. В спасательной операции также задействованы корабли российского Балтийского флота.

Представитель компании DFDS Seaways по общественным связям в Балтийском регионе Вайдас Клумбис отметил, что никакого взрыва на борту судна не было. Наблюдалась небольшая вибрация, а также дым.