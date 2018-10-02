Хет-трик Фернандеса помог молодежному "Реалу" разгромить ЦСКА

В Москве на стадионе "Октябрь" состоялся матч второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА, в котором московский ЦСКА встречался с мадридским "Реалом". Армейцы потерпели крупное поражение со счетом 1:4.

Юноши "Королевского клуба" открыли счет уже на третьей минуте благодаря стараниям Альберто Фернандеса. Более того, в течение первого тайма он же смог отметиться еще двумя голами, став автором хет-трика. На это армейцы смогли ответить голом Виталия Жиронкина.

Однако последнее слово осталось все же за футболистами гостей – на 58-й минуте Родриго Родригес поставил точку в матче. За оставшиеся полчаса команды отметиться забитыми голами больше не смогли.

После двух туров юноши ЦСКА с одним баллом занимают вторую строчку в группе G. Впрочем, конкуренты москвичей имеют матч в запасе.