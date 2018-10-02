Второго участника раскопок сталинского лагеря в Сандармохе обвиняют в педофилии

В Карелии по подозрению в педофилии задержан Сергей Колтырин — директор Медвежьегорского районного музея, проводящего мероприятия по раскопкам лагеря в Сандармохе. Это уже второе задержание в этом районе: ранее судили историка и главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в изготовлении детской порнографии.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР Карелии, по версии следствия, в сентябре 2018 года подозреваемые совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего. Один из подозреваемых — Сергей Колтырин, а второй — его знакомый. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайствами об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Дело возбуждено по части 4 статьи 135 УК РФ ("Совершение развратных действий").

Медвежьегорский музей был организован в 1962 году. Колтырин руководит им с 1991 года. Ежегодно 5 августа музей организует и проводит День памяти в урочище Сандармох, раскопками которого занимался историк и глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев. Последнего также обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей 135 УК РФ.

Сандармох – один из крупнейших лагерей на севере России, в котором во время правления Сталина были расстреляны около 10 тысяч человек.