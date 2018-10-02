К Земле летит астероид-череп, лишившийся "хвоста"

В Земле несется астероид, напоминающий по форме человеческий череп. К нашей планете он приблизится 11 ноября, пишет Live Science.

Исследователи NASA полагают, что этот астероид является мертвой кометой, которая лишилась "хвоста" из-за частых сближений с Солнцем.

Помимо устрашающей формы, его особенность еще и в том, что он – почти черного цвета, поскольку поглощает 94 процента падающего на него света.

"Череп" приблизится к Земле на расстояние в 38 миллионов километров. Это примерно четверть дистанции от нашей планеты до Солнца.

Впервые астрономы обратили на него внимание осенью 2015 года. Тогда странного вида небесное тело приблизилось к Земле на расстояние 486 тысяч километров, так что астрофизикам удалось сделать несколько снимков астероида на которых можно разглядеть лоб, подбородок, глазницы и даже носовую впадину.

Примечательно, что три года назад астеродил пролетал мимо Земли 31 октября, из-за чего его назвали "хеллоуинским", передает РИА Новости.

При этом ученые предполагают, что с того момента его внешняя форма могла претерпеть изменения. Ожидается, что в следующий раз "астероид – череп" приблизится к Земле не раньше 2082 года.