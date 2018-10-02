Полотенце для теннисиста: Вердаско спровоцировал скандал

Испанский теннисист Фернандо Вердаско на турнире в китайском Шэньчжэне спровоцировал скандал: игрок потребовал от боллбоя подать ему полотенце, а когда мальчик оказался не слишком расторопен, спортсмен публично высказал ему свои претензии.

Поведение Вердаско, которое многие публичные персоны посчитали неэтичным, подняло новую волну дискуссии о том, что теннисистам стоит самим брать полотенца во время матчей, а не использовать для этого подростков, главная обязанность которых подавать мячи для ускорения игры.

Реакция на поведение 34-летнего испанца оказалась столь сильно негативной, сообщает британская The Times, что вопрос о полотенцах внесен в повестку дня совета директоров турниров "Большого шлема", который этой осенью в Сингапуре.

Ассоциация теннисистов-профессионалов в прошлом году на молодежном итоговом турнире впервые установила на корте вешалки для полотенец, чтобы игроки пользовались ими самостоятельно. На молодежной Олимпиаде, которая стартует 6 октября, то же самое сделает Международная федерация тенниса.