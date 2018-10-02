Оркестр Центра оперного пения Галины Вишневской отмечает первый юбилей – 5 лет со дня основания. По этому случаю – вечером 2 октября — праздничный концерт, в котором в исполнении оркестра прозвучат шедевры русской и зарубежной классики.

Пять лет назад, в 2013 году Центр оперного пения Галины Вишневской, спустя десятилетие после открытия, обрел одну из главных составляющих любого оперного театра – собственный оркестр. В его состав после сложного конкурсного отбора вошли как опытные музыканты, так и талантливая молодежь, выпускники крупнейших музыкальных вузов России и лауреаты международных конкурсов.

С первых дней создания оркестр получил признание не только публики, но и критики. За пять лет оркестр освоил обширный репертуар музыкального театра, включающий оперы "Риголетто" Верди, "Кармен" Бизе, "Паяцы" Леонкавалло, "Богема" Пуччини, "Руслан и Людмила" Глинки, "Борис Годунов" Мусоргского, "Царская невеста" Римского-Корсакова, "Евгений Онегин" и "Иоланта" Чайковского, "Алеко" Рахманинова и другие.

Коллектив заявил о себе как о самостоятельной творческой единице, выступая с программами инструментальной музыки. В числе крупных проектов оркестра – гала-концерт в честь 200-летия Верди в Концертном зале имени Чайковского, выступление на Красной площади Московского Кремля, участие в проекте телеканала "Культура" "Большая опера", гастроли во многих городах России и за рубежом.

В двух отделениях концерта к пятилетнему юбилею оркестра Центра оперного пения Галины Вишневской прозвучат увертюры и фрагменты из популярных опер русских и западноевропейских композиторов, симфонические произведения, а также инструментальные концерты в исполнении артистов оркестра. За дирижерским пультом в этот вечер публика увидит Александра Соловьева, сотрудничающего с такими коллективами, как оркестр Большого театра, Российский национальный оркестр, Симфонический оркестр Чешского радио, и главного дирижера Томского академического симфонического оркестра Ярослава Ткаленко.

Начало концерта – в 19:00, 2 октября, Центр оперного пения Галины Вишневской.