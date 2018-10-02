Британский журналист: Скрипаль поддержал присоединение Крыма к России

В Великобритании выходит книга про Сергея Скрипаля. Ее автор, журналист Би-Би-Си пишет, что сам Скрипаль не поверил, что к его отравлению причастна "рука Москвы". Он пошел на предательство только из-за денег, причем был у вербовщиков на хорошем счету: за достаточно скромную плату он передавал в Ми-6 большое количество конфиденциальных данных.

Сергей Скрипаль, придя в сознания, не поверил в то, что его могли отравить по указанию Кремля. Об этом пишет британская The Guardian, ссылаясь на книгу журналиста Би-Би-Си Марка Урбана. Она называется "Досье Скрипаля". Марк Урбан рассказывает, что он записал многочасовое интервью со Скрипалем еще в 2017-м, то есть примерно за год до отравления. Беседы проходили в доме Сергея Скрипаля в Солсбери и бывший полковник рассказал о том, как в 1996 году в Испании его завербовала британская разведка.

"Когда я приехал в Испанию, — объяснил мне Скрипаль, — я уже думал о жизни за пределами России. Я хотел наладить деловые контакты, получить немного денег, а потом, возможно, уволиться из ГРУ". "Мое мнение о Великобритании было очень положительным", — сказал он мне, и одной из причин была идея, выраженная в поговорке о том, что дом англичанина — это его крепость".

Завербовавший Скрипаля сотрудник Ми-6 подарил ему тогда игрушечную модель английского домика. Много лет спустя, после ареста, а затем обмена и переезда в Англию, британская разведка действительно купила ему настоящий дом в Солсбери. Только сейчас там проводят дезинфекцию, а местонахождение самого Сергей Скрипаля и его дочери Юлии неизвестно.

Если верить утверждениям The Guardian, то новая и пока что единственная книга о Скрипалях не дает ответа на главный вопрос: зачем российской военной разведке могло понадобиться это отравление. Лондон упорно обвиняет в этом Москву, не рассматривая какие-либо другие версии.

Газета ссылается на автора книги, который называет Скрипаля русским националистом, который сидя в своем доме в Солсбери часами смотрел российское телевидение и во многом поддерживал линию Кремля, особенно, в том, что касалось событий на Украине.

"Скрипаль, бывший десантник, поддержал аннексию Крыма Путиным в 2014 году и пренебрежительно относился к украинцам, считая, что они "просто овцы, которым нужен хороший пастух". Скрипаль также отказался верить, что российские войска тайно вошли в восточную Украину, сказав, что если бы они это сделали, они бы быстро достигли столицы, Киева".

Возникает вопрос, в какой степени на содержание книги могли повлиять британские спецслужбы, без согласия которых вряд ли можно было представить подробное интервью с Сергеем Скрипалем.