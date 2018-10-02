"Оскал зловещего смайла": пожар жилого дома в Дагестане попал на видео

В Кизилюрте в подъезде жилого дома в минувший понедельник, 1 октября, загорелась кладовая комната. Издалека пылающие окна напоминали "оскал зловещего смайла" — так, по крайней мере, описывал пожар один из очевидцев.

В то время, как пожарная бригада пыталась пробраться на место происшествия через нагромождение припаркованных автомобилей, обитатели квартир не могли спуститься по лестнице в подъезде из-за дыма и огня. По этой причине они залезли на крышу.

В ловушке на 9 этаже оказалась женщина с ребенком, они вышли на балкон, поскольку в собственной квартире было нечем дышать. Их заметил один из мужчин, спасающихся на крыше (очевидцы утверждают, что это местный студент).

Ловко спрыгнув на балкон, вначале он передал ребенка в руки мужчин, сидящих на кровле, а затем помог забраться и женщине.

Спустя время пожар все-таки был потушен, и спасающиеся на крыше люди смогли ее покинуть. Информация о пострадавших не поступала.