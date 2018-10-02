Российский футболист сдал положительную допинг-пробу

Российский защитник футбольного клуба "Псков-747" Иван Ершов сдал положительную пробу на допинг. В крови футболиста обнаружены запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) мельдоний и триметазидин.

Информацию об обнаружении нарушений антидопинговых правил сообщил Российский футбольный союз. "РФС информирует о том, что одна из проб, взятая офицерами антидопинговых служб в ходе соревновательного контроля в матче Профессиональной футбольной лиги, показала содержание запрещенных субстанций: триметазидина и мельдония", — приводит сообщение организации РИА Новости.

Изначально имя спортсмена не называлось, однако позже информацию о положительном тесте подтвердил президент "Пскова" Андрей Соколов: "То, что у Ершова нашли допинг – это, конечно, плохо. Решение по нему будет принято специальной комиссией агентства, — приводит слова президента клуба "Спорт-экспресс". Судя по всему, игрок понесет наказание в соответствии с правилами. По всем нормам Ершок временно отстранен от участия в соревнованиях".

Отмечается, что сам футболист признал свою вину.