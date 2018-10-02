Путин назначил врио губернаторов Курганской и Липецкой областей

Президент России назначил исполняющих обязанности губернаторов Липецкой и Курганской областей.

Как сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, и.о. губернатора Липецкой области назначен Игорь Артамонов, и.о. главы Курганской области – Вадим Шумаков, передает РИА Новости.

51-летний Игорь Артамонов – уроженец Ставропольского края. Выпускник Московского института народного хозяйства имени Плеханова; учился в Высшей Школе Экономики по программе "МВА-Финансы", а также в Академии народного хозяйства при правительстве России. Больше 20 лет работал в Сбербанке.

Вадиму Шумакову 47 лет, он родился в Курганской области. Закончил Томский государственный университет по специальности "Юриспруденция". С октября 2015 года работал заместителем губернатора Тюменской области.

Ранее 2 октября сообщалось, что перевести его на другую работу попросил Путина Олег Королев, который руководил Липецкой областью 26 лет.

На новое место работы переходит и теперь уже бывший губернатор Курганской области Алексей Кокорин.