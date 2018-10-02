"МанЮнайтед" планирует усилиться экс-защитником "Краснодара"

Английский "Манчестер Юнайтед" заинтересовался бывшим капитаном "Краснодара" шведом Андреасом Гранквистом. Сообщается, что защитник может продолжить карьеру на туманном Альбионе после того, как манкунианцы зимой сделают предложение о трансфере.

Кроме "МЮ" в услугах Гранквиста заинтересованы несколько российских клубов, в числе которых московский "Локомотив" и санкт-петербургский "Зенит". Сам оборонец признался, что знает об этом интересе: "Я знаю, что большие футбольные клубы России имеют серьезный интерес ко мне, — приводит слова Гранквиста Спортбокс.Ru со ссылкой на Fotbolldirect. – "МЮ"? Я очень польщен этим, но ничего конкретного не слышал. Но и исключать ничего я не буду".

На данный момент Гранквист выступает в шведском клубе "Хельсингборг", куда перешел из "Краснодара" летом 2018 года. За российский клуб он выступал с 2013 года, првоеля 134 игры и забив три гола.