"Челси" отсудил у своего бывшего футболиста 17 млн евро
Экс-футболист сборной Румынии и ряда ведущих европейскх клубов Адриан Муту проиграл суд английскому "Челси", за который играл в 2002-2004 годах. Европейский суд по правам человека обязал игрока выплатить "аристократам" 17 млн евро в качестве компенсации за переход в "Ювентус".
Осенью 2004 года Муту сдал положительный тест на кокаин и был дисквалифицирован на семь месяцев, напоминает "Спорт-экспресс". Нападающий сразу был отчислен из "Челси", но после его перехода в итальянскую "Старую синьору" англичане обратились в ФИФА за компенсацией.
В 2008 году палата по разрешению споров ФИФА обязала Муту выплатить "Челси" деньги в размере в размере 17,2 млн евро. В 2013 году международная федерация решила, что "Ювентус" и другой итальянский клуб "Ливорно" должны также выплатить компенсацию, так как Муту первоначально подписал соглашение именно с "Ливорно".
Впрочем, дело затянулось, ибо Спортивный арбитражный суд (CAS) в 2015 году отменил последнее решение ФИФА. Сразу же Муту обратился в Европейский суд по правам человека, однако тот установил, что футболист не обосновал свои утверждения против решения CAS и по-прежнему должен выплатить "Челси" 17 млн евро. Муту настаивает, что в данный момент не может позволить себе такую сумму долга.
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