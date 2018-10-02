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Археология и история 47 минут назад
В Египте нашли две стелы с иероглифами и рисунками
В Египте археологи обнаружили две стелы с изображениями и надписями. Одной из них больше трёх тысяч лет, другой – больше двух тысяч.
Обе находки были сделаны в храмовом комплексе Ком-Омбо на юге страны. Стелы изготовлены из песчаника.
"В настоящее время реставраторы восстанавливают эти находки", – комметрирует глава Высшего совета по вопросам памятников древности Мустафа Вазири, чьи слова приводят "РИА Новости".
Древнейшая из них датируется XIX династией (1292–1186 годы до нашей эры). Её высота насчитывает 2,3 метра, ширина – один метр, толщина – 0,3 метра. Стела найдена расколотой на две части, но все изображения, включая иероглифы, отлично сохранились.
На плите изображён фараон Сети I (приблизительно 1296–1279 годы до нашей эры). Властитель Египта стоит перед богом Гором. Под рисунком расположены 26 строк иероглифов.
Вторая стела значительно моложе. Она датируется эпохой Птолемея IV (примерно 222–203 годы до нашей эры). Этого царя уже трудно назвать фараоном, поскольку Египет того времени был осколком распавшейся державы Александра Македонского, от военачальника которого и пошла династия Птолемеев.
Высота второй плиты составляет 3,25 метра, ширина – 1,15 метра, а толщина – 0,3 метра. Она была найдена расколотой на множество частей. Рисунки на ней оказались практически уничтоженными, но иероглифы сохранились. По упоминанию Птолемея IV находка и была датирована.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о египетском папирусе с заклинаниями, недавно найденном сфинксе и загадочном чёрном саркофаге.
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