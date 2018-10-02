Французский жеребец во время забега сбросил наездника и ускакал в бар

Во Франции скаковой жеребец отказался участвовать в забеге на приз "Триумфальной арки", Сбросив с себя наездника, он направился прямиком в бар, где в этот момент находилось около десяти посетителей.

Такого "клиента" посетители увидеть явно не ожидали и тут же бросились врассыпную, забыв об угощении на столах.

Неожиданный гость тем временем принялся крушить все вокруг. Под горячие копыта жеребца попали несколько стульев и бокалов с пивом.

Трудно сказать, чем обусловлен выбор скакуна, заглянувшего именно в этот бар. Животное покинуло его так же быстро, как и появилось здесь, сообщают "Вести. Дежурная часть".