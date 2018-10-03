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Интеллект животных и птиц 54 минуты назад

Новости Наука

3 октября 201814:13 Евгения Ефимова

Опровергнут миф об исключительном интеллекте собак

Собачий интеллект может быть впечатляющим, но их когнитивные способности не превосходят возможности других животных.
Фото Global Look Press.

Согласно недавнему исследованию, лучшие друзья человека не настолько умны, как принято считать. Научная работа включала в себя анализ более 300 исследований, в которых подробно изучался интеллект собак и других животных, например, волков, шимпанзе и афалинов.

Крепкая дружба людей и собак является результатом тысяч лет одомашнивания (к слову, человек приручал собак дважды). В течение этого времени мы довольно неплохо узнали друг друга.

Например, специалисты выяснили, что четвероногие товарищи помнят больше, чем кажется, и даже понимают смысл сказанных хозяином слов.

И действительно, многие владельцы собак утверждают, что их питомцы обладают удивительными уровнем интеллекта. Собаки вполне могут различать, например, мимику человека.

Более того, представление об исключительных когнитивных способностях собак нельзя списать на простое обожание. Многие учёные проводили психологические и поведенческие эксперименты с участием хвостатых существ. И, согласно данным научных работ, собаки и впрямь могут похвастаться впечатляющими когнитивными способностями.

Возникает вопрос: насколько же умны верные друзья человека?

Специалисты Эксетерского университета и Кентерберийского университета Крайст Чёрч решили найти ответ на этот насущный вопрос, сравнив познавательные способности собак с возможностями других животных. Как отмечалось выше, специалисты изучили сотни опубликованных научных работ.

В частности, учёные сосредоточились на трёх группах животных: домашние питомцы (те же кошки), так называемые социальные охотники (афалины) и другие плотоядные животные (медведи, львы и гиены). Собаки относятся ко всем трём группам.

Авторы научной работы сравнивали, например, пространственные когнитивные способности, социальное восприятие и самосознание.

Как отмечается в пресс-релизе исследования, в некоторых работах учёные нашли случаи "чрезмерной интерпретации данных в пользу способностей собак".

"Во время нашей работы нам казалось, что многие труды в области когнитивных исследований собак направлены на то, чтобы доказать, насколько они умны ", — говорит профессор Стивен Лиа (Stephen Lea) из Эксетерского университета.

Он отмечает, что собак часто сравнивали с шимпанзе, и всякий раз, когда они "выигрывали", специалисты считали это чем-то исключительным.

"Тем не менее в каждом случае мы нашли, что другие виды справлялись с задачами так же хорошо, как и собаки", — говорит он.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что сегодня нет оснований считать собак обладателями исключительных когнитивных способностей, если сравнивать их с другими представителями животного мира.

Например, исследователи выяснили, что у собак есть впечатляющие способности использовать эмоции человека и животных в качестве социальной подсказки (например, чтобы понять настроение человека), но другие животные оказывались ещё более проницательными в этом вопросе.

Иными словами, возможности других животных вполне могли сравниться со способностями собак, в некоторых случаях другие существа могли даже превзойти их.

Впрочем, авторы исследования отмечают, что их работа не является полноценным обзором когнитивных способностей собак.

Результаты исследования представлены в научном издании Learning & Behavior.

Ранее учёные выяснили, что крошечная рыбка справилась с тестом, который с треском проваливает собака. Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, кто же всё-таки умнее, кошки или собаки

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