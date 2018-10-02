Грабители в метро: как не лишиться дорогих гаджетов

В Москве задержаны подозреваемые в целой серии грабежей. Их добычей становились телефоны и планшеты пассажиров метро. В качестве жертв воры выбирали тех, кто привык держать мобильные устройства в руках. Привычная фраза "Осторожно, двери закрываются" обретает новый смысл для владельцев дорогой техники.

Он возвращался с работы на метро. Как почти все пассажиры, что-то смотрел в телефоне. Внезапно смартфон выхватил неизвестный.

Байшид выбежал вслед за грабителем, но дорогу ему перегородил какой-то парень — стал всячески мешать догнать беглеца, который уже успел с акробатической легкостью перепрыгнуть турникеты. Но Байшид смог поймать его подельника.

"Полицейские задержали 24-летнего уроженца Северо-Кавказского федерального округа. Позднее оперативники провели спецоперацию, установили личность и задержали 21-летнего москвича, ранее неоднократно судимого за совершение аналогичных преступлений", — рассказал руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Действовали по отработанной схеме: один следил за обстановкой и страховал, другой искал жертву и воровал.

- За что вас в метро задержали?

- За грабеж.

- Конкретно, у кого украли и что?

- Не знаю.

- То есть мобильный телефон в вагоне поезда вы не воровали ни у кого из рук?

- Воровал.

Но такие наглые кражи в открытую — редкость. Чаще воры действуют хитрее.

- Вот самый простой способ, прикрываясь ширмой — кошелек похищен!

Его задача — быть невидимкой: оперативники московской подземки вычисляют грабителей прямо на станциях. Чаще всего в жертвы выбирают тех, кто зазевался или увлекся телефоном.

- Вот — рюкзак сзади, пожалуйста!

Самое хлебное время для карманников в метро — утренний и вечерний часы пик. Когда вокруг много людей, проще украсть кошелек. А когда жертва понимает, что что-то пропало, преступник успевает раствориться в толпе.

Но далеко убежать преступники не успевают: в московской подземке более 8000 камер, проследить можно любой маршрут. Двух грабителей, которые выдергивали телефоны у пассажиров, арестовали. Им грозит до семи лет тюрьмы.