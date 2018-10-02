Бывший чемпион мира по боксу погиб в ДТП

Бывший чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) итальянский боксер Грациано Роккиджани скончался после того, как стал участником ДТП. 54-летний итальянец утром вторника был сбит автомобилем. Трагедия произошла в Италии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Bild, у его подруги осталось два маленьких ребенка. Кончину Роккиджани прокомментировал его бывший промоутер Калле Зауэрланд: "Грациано был нашим первым чемпионом. Я рос вместе с ним. Сейчас я просто потерял дар речи".

Несмотря на итальянское происхождение, Роккиджани выступал под немецким флагом. За свою карьеру он провел 48 боев, из которых 41 завершился его победой, а 19 из них – нокаутом. Он завершил свои выступления на профессиональном уровне в 2003 году, после чего переквалифицировался в тренера.