В Стамбуле взбешенный водитель стал ездить по тротуару и сбивать прохожих

В Стамбуле в районе Бакыркёй автомобиль наехал на пешеходов, а затем скрылся. Пострадали как минимум пять человек, сообщает турецкий телеканал NTV.

BAKIRKÖY'DE DEHŞET

İstanbul'da 5 kişiyi aracıyla ezerek yaralayan şehir magandası gözaltında https://t.co/bWeLoJJZbd pic.twitter.com/lAtUPk40e7 — NTV (@ntv) 2. Oktober 2018

Пострадавшие были срочно госпитализированы, а вскоре полиция задержала и водителя автомобиля, сообщает РИА Новости.

По словам очевидцев происшествия, причиной агрессивного поведения водителя стала его ссора со спутницей.

Прохожие попытались вмешаться и успокоить вышедшего из себя мужчину, но он стал еще агрессивнее и начал ездить по тротуару, сбивая прохожих.