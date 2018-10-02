США пригрозили сбивать российские ракеты

США могут при необходимости обезвреживать российские ракеты, которые, по их мнению, разрабатываются в нарушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

Ранее руководитель НАТО Йенс Столтенберг заявил, что его организация обвиняет Россию в нарушении положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, призывает ее к открытости и прозрачности.

Хатчисон подчеркнула, что США зафиксировали многочисленные нарушения со стороны РФ, и отметила ее страна готова пойти на уничтожение российских ракет, которые могут достичь европейских стран НАТО или Канаду с американской Аляской.

Она отметила, что необходимо продолжать давление на Москву, чтобы она прекратила нарушать договор РСМД и села за стол переговоров.

В ответ официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова удивилась тону Хатчисон.

"Кто уполномочил эту даму делать подобные заявления? Американский народ? В курсе ли обыватели в США, что оплачиваемые из их кармана, так называемые дипломаты, ведут себя агрессивно и деструктивно?", — отметила Захарова, пообещав, что российские военные дадут развернутый ответ на обвинения в нарушении договора.

В последние годы Россия и Америка регулярно обвиняют друг друга в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который был подписан 8 декабря 1987 года.

В итоге под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис. Договор имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.