В США ищут преступника, похожего на Эминема

Полицейские из американского города Рочестер, штат Нью-Гэмпшир, обратились к пользователям соцсетей с просьбой помочь им найти преступника. Пост за короткое время прокомментировали десятки тысяч человек, потому что подозреваемый оказался двойником молодого Эминема, сообщает Metro.

Какое именно преступление совершил двойник популярного рэпера, неизвестно. Впрочем, людям это оказалось неважно. Они уже несколько дней развлекаются в комментариях шутками о сходстве неизвестного нарушителя закона и рэп-звезды.

В какой-то момент полицейские устали от этого потока веселья и обновили запись фразой: "Внимание, на этом запечатлен не Маршалл Мэтерс" (таково настоящее имя Эминема).

Поиски преступника продолжаются.