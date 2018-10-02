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Нобелевская премия-2018 1 час назад
Окно в медицину и биологию: Нобелевскую премию по физике поделили на троих
Поделившим на троих лазерную физику американцу Эшкину, французу Муру и канадке Стрикленд теперь придется поделить миллион евро от Нобелевского комитета. Их фамилии в качестве лауреатов самой престижной премии по физике несколько часов назад огласили, в том числе на русском языке. И это неслучайно — все трое прорубили оптической физике окно в медицину и биологию, то есть воплотили в жизнь то, о чем мечтали нобелевские же лауреаты Басов и Прохоров.
Нобелевский комитет очарован лазерами. Высочайшие научные награды — за "новаторские изобретения в области лазерной физики" (это официальная формулировка). Если проще — Нобелевскую премию в этом году дали за оптический пинцет. Американский ученый Артур Эшкин стал самым пожилым нобелевским лауреатом — ему 96 лет. Он воплотил в жизнь идею еще советских физиков — ловить лучами небольшие объекты. Пинцет позволяет помещать бактерии и даже вирусы под микроскоп. Изобретение уже активно применяют и биологи, и медики.
Принцип оптического пинцета — по сути, тот же самый, что в обычной лазерной указке. Только излучение в тысячи раз больше. Луч преломляется через зеркала и попадает в объектив. В результате создается трехмерная оптическая ловушка.
"Эта ловушка очень маленькая — один микрон! – отмечает профессор физического факультета МГУ имени Ломоносова Андрей Федянин. — Но мы можем в эту ловушку захватить одиночную микро- или наночастицу. Или даже биологическую клетку".
Французско-канадский дуэт ученых — Жерар Муру и Донна Стрикленд — тоже работают с лазерами. Их решение — генерировать импульсы, с помощью которых можно пробивать отверстия в различных материалах, в том числе и в живых организмах. Методы, которые предложили ученые, используются, например, при операциях на глазном хрусталике.
Нижегородский институт прикладной физики. Здесь Жерар Муру проработал 5 лет. Ставил опыты и получил грант на создание в России ультрасовременной лаборатории. "Это была их идея, и на сегодняшний день все без исключения мощные лазеры используют именно этот принцип, — говорит заместитель директора Института прикладной физики РАН Ефим Хазанов. — Ну вот за это, собственно, ему и дали премию".
"Что касается российской науки — это очень знаковое присуждение, — добавляет президент Российской академии наук Александр Сергеев, — потому что оно позволит нам позиционировать свои работы выше с учетом вот такой оценки мирового сообщества".
Жерар Муру сейчас занимается проблемой уничтожения космического мусора. Опять же — при помощи лазера. Идея — перемещать частицы мусора в направлении плотных слоев атмосферы. Зная Муру, можно быть уверенным: и этот проект станет очередным прорывом в мире науки.
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