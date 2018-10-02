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Скончался Роман Карцев 1 час назад
Все между строк, и потому смешно до слез: с Романом Карцевым уходит жанр
Его называли самым интеллигентным комиком советской эстрады, а он считал себя русским юмористом с одесским акцентом. Второго октября в Москве на 80-м году ушел из жизни Роман Карцев. Свои соболезнования родным и близким всенародно любимого артиста выразил Владимир Путин.
Полвека Карцев с успехом играл в театре, читал тексты Жванецкого, Зощенко и Чехова, запомнился яркими работами в кино. И на всем пространстве бывшего Советского Союза до сих пор цитируют блестящие миниатюры в его исполнении.
"Судьба мне благоволила. Я раньше не верил, а сейчас верю в судьбу", — признавался в одном из интервью артист.
В его интонации, кажется, вся Одесса: и шум моря, и гул "Привоза", и ароматы Молдованки, где вырос "Ромка-артист" — так в детстве его называли. А потом не брали в театральный со словами: "Вы готовый талант, вас нечему учить".
"Мы пойдём легко по Пушкинской, потому что нас знают и любят, потому что люди останавливаются, увидя нас троих, и улыбаются..." Пронзительные строки памяти друга написал сегодня Михаил Жванецкий.
Жванецкий вспоминает, как в Одессу приехал на гастроли Райкин, они ему показались, и он тут же взял Романа Карцева.
Трио века из Одессы: исполнители Роман Карцев, Виктор Ильченко и автор миниатюр Жванецкий. И когда в 1970-е на концертах на разогреве пела Пугачева, публика неистовствовала: "Дайте юмористов!"
"Он широкий, большой. У него дыхание другое, чем у многих. Они смешили, но это было далеко от легкомыслия — они были серьезными людьми. Они понимали, что делали", — говорит Валентин Гафт.
Миниатюра "Склад" — это просто документ эпохи, "памятник", того, как мы жили", говорит Семен Альтов
И ведь все между строк. И потому смешно до слез. А шутки выстояли — и режимы, и столетия.
Роли в кино — по пальцам перечесть, и так сильно они отличаются от эстрадных. Пронзительный, грустный клоун.
"Сегодня умер непросто человек. Это умерла часть моей жизни, часть вашей — поверьте мне. Это чрезвычайно значимая личность, земля ему пухом. Я думаю, мы долго будем его вспоминать, смотреть, слушать и радоваться тому, что нам довелось жить вместе с этим человеком", — говорит режиссер Владимир Бортко.
"Я и есть клоун, который приносил радость людям", — говорил Роман Карцев.
Вместе с ним уходит жанр. Остается самая светлая улыбка. Ее Роман Карцев дарил зрителям — от всей одесской души.
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