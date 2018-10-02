"Обыкновенная прогулка" президента Косова едва не обернулась войной с Сербией

О "военном нейтралитете" Александр Вучич заговорил не случайно. В конце прошлой недели он привел сербские войска в полную боеготовность после инцидента на севере Косова. Тогда президент Косова Хашим Тачи в сопровождении 60 спецназовцев окружил Газиводское озеро, которое снабжает водой крупнейшую в Сербии гидроэлектростанцию. Позднее Тачи назвал свое появление на стратегическом объекте "обыкновенной прогулкой", но в Белграде ответили, что будут твердо защищать свои национальные интересы.

"С длинноствольным оружием, снайперскими винтовками, автоматами. Они распределились по улице и начали прицеливаться в нас. Дети испугались за отца", — рассказывает Сильвана.

Что может случиться, когда приходят вооруженные албанцы здесь знают даже дети. Радуле Томович, отец семейства, в тот день был на смене.

"20 джипов, 50 человек, вооружены до зубов и все в масках. Страшно стало, конечно", — признался работник ГЭС "Газиводе".

Как только появился вооруженный косовский спецназ, жители деревни Зубин поток стали сооружать баррикады — дорогу перекрыли грузовиками, заполненными деревом. Сейчас дорога открыта, но полностью разбирать баррикады не стали.

Тем временем на гидроэлектростанции — демонстрация силы. Президент Тачи сначала ходит по дамбе в сопровождении охраны, делает заявление для СМИ, затем садится в лодку.

Это путешествие едва не обернулась войной.

Прогулку на лодке Хашим Тачи решил совершить по водохранилищу ГЭС "Газиводе" — это ключевой энергетический объект на севере Косова и принадлежит он сербской энергосети. Ежегодный доход от ГЭС — десятки миллионов евро и косовские власти не раз заявляли о желании включить станцию в свою энергосистему.

Когда наша съемочная группа появляется на территории ГЭС, над станцией начинает кружить вертолет без опознавательных знаков. Если присмотреться, видно, что дверь открыта. Директор ГЭС, который месяц назад здесь принимал президента Александра Вучича, уверен — Приштина мечтает забрать сербскую станцию себе.

"Без этой станции и этой воды не может работать ТЭЦ "Обелич", а она самый крупный производитель энергии на территории Косово. Если мы перекроем воду, то во всем Косово не будет электричества", — говорит он.

Реакция Белграда на визит была жесткой — объявлена полная боеготовность сербской армии.

"Это уже третий раз за несколько месяцев, когда косовский спецназ без одобрения сербских общин появляются в полной боевой выкладке. Было бы наивно подумать, что причина визита — показательное представление Тачи для его народа в Приштине. Эта акция — провокация и угроза миру и стабильности", — заявил Марко Джурич, руководитель канцелярии по вопросам Косово и Метохии при правительстве Сербии.

При этом сам президент непризнанной республики заявил — его визит был увеселительной прогулкой.

"Полюбовался красотами своей страны, что обычно делаю по выходным. А с местными сербами выпил кофе и дружески поболтал", — сообщил он.

Иронию бывшего полевого командира, которого Белград обвиняет в этнических чистках и чуть ли не торговле органами, не поняли. К тому же сейчас Сербия ведет диалог о возможной корректировке границ. На северной стороне реки Ибар живут сербы, на южном берегу — албанцы. По мосту в Митровице не проходит граница, но именно здесь — водораздел. Спокойствие, которое тут должны гарантировать международные силы под руководством НАТО, оказалось мнимым. Косовский спецназ никто не остановил.