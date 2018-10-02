За взятку - в СИЗО: по делу Захарченко арестован бизнесмен Маркелов

Басманный суд Москвы отправил под арест совладельца "Группы компаний 1520" и члена совета директоров "Интерпрогрессбанка" Валерия Маркелова, подозреваемого в даче взятки в особо крупном размере бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД полковнику Дмитрию Захарченко.

Как передает "Интерфакс", судья Елена Ленская приняла решение о том, что Маркелов будет содержаться в следственном изоляторе до 1 декабря.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко стал скандально известен общественности в сентябре 2016 года, когда ему, занимавшему на тот момент должность врио начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями, а сам он был арестован и уволен из органов внутренних дел.

В ходе расследования следователи обнаружили у полицейского и членов его семьи 13 квартир, 14 машино-мест в элитных районах Москвы, а также четыре автомобиля, слиток золота весом 500 грамм, часы Rolex и драгоценности, а также валюту, сумма которых в рублевом эквиваленте составляет более девяти миллиардов рублей.