Netflix позволит зрителям решать, как закончатся сериалы

Представители компании Netflix решились на то, о чем мечтали многие зрители – фирма позволит поклонникам сериалов самим решать, как те должны закончиться. Подобный эксперимент будет поставлен на "Черном зеркале", сообщает Bloomberg.

О революционном нововведении сообщил анонимный источник из самой компании. По его словам, первый интерактивный сериал на Netflix увидит свет уже в этом году. Скорее всего, им станет один из свежих эпизодов сериала-антиутопии "Черное зеркало". Пятый сезон проекта должен стартовать в декабре.

Кроме того, по такому же принципу Netflix планирует сделать несколько сериальных адаптаций видеоигр. Каких именно, пока не сообщается.

Выбор "Черного зеркала" для столь смелого эксперимента для представителей Netflix логичен – сериал посвящен влиянию технологий на людей и общество, что порой приводит к ужасающим последствиям.