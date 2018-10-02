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Отравление Скрипалей 56 минут назад
Новый союзник в деле Скрипалей: куда ведет украинский след
У всех самых невероятных версий произошедшего в Солсбери появился новый свидетель, ну или скорее, союзник. Неожиданно подключился Киев, где решили помочь британским следователям. И заявили: дескать, один из якобы отравителей в свое время засветился и на Украине. Можно было бы списать на неудачную шутку. Но не выйдет, потому как сказано на уровне Министерства внутренних дел: ценную информацию его глава Арсен Аваков преподнес своему коллеге, британскому министру по вопросам безопасности. Ну, возможно, это был такой подарок к визиту Бена Уолесса в Киев, который теперь роднит с Лондоном и российский уже практически легендарный супергерой. Некий ГРУ-шник успел везде — и в Солсбери, и на Украине, ведь Аваков заявляет: в свое время помог бежать из страны бывшему президенту Виктору Януковичу. Когда-то затаили обиду, а теперь вот случайно узнали. И хотя о ком именно идет речь, глава МВД не сообщил, местная пресса, не сговариваясь, приписала такую заслугу Руслану Боширову. Он же с легкой руки псевдо-расследователей без доказательств и связок нынче считается другим человеком — Анатолием Чепигой. В общем, в этом деле все больше поворотов. Куда ведет украинский след?
Нового героя в историю со спасением Януковича из Украины, где его намеревались убить, ввел журналист Сергей Канев. Он же, как пишут, участвовал в расследовании The Insider и Bellingcat, который в МИДе назвали "очередным вбросом". Он же в конце сентября уехал из России, опасаясь (по закону жанра) некого "преследования". Он же расскажет, что Чепига охранял резиденцию Януковича в Межигорье. Такую дерзкую версию не выдвигала даже провластная украинская сторона, ведь в том, как покидал страну Янукович, казалось, расставлены все точки.
"Контакты всех сотрудников служб его уровня, аналогичных служб были известны, в той ситуации от него поступил звонок, — рассказывает адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк. — Звонок поступил на дежурную линию Федеральной службы охраны, после чего он получил координаты места, куда прибыл кортеж. И оттуда он был совместно с охраной перемещен в Крым".
Спецслужбы сотрудничали, но на территории Украины его сопровождала личная охрана. Но раз вброс есть, можно поверить любой фантазии. Теперь получается — разведчика-чекиста-универсала от спасения до заказных убийств знает каждый. Сенсация!
"Фамилия не то что Чепиги, а такой фразы "представитель спецслужб", "представитель разведки", или "русский разведчик" — такой фразы ни в одном документе, даже в тех документах, которые сейчас собрала СБУ, нет, — подчеркивает военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец. — И там нигде вы не найдете даже намека на то, что кто-то выкрадывал, кто-то тащил Януковича. Это ложь, это ложь Канева".
К слову, на днях на телеканале "Россия 1" вышел документальный фильм Анны Афанасьевой "Покушение на президента". В нем непосредственные участники событий, которые участвовали в спасении Януковича, рассказывают пошагово, как проходила защита главы государства от контрразведки, и какие были риски — останься он в стране — либо разгар гражданской войны, либо возможная смерть Януковича, либо срежиссированный суд.
Не стоит забывать, судебные разбирательства продолжаются. Внезапное появление якобы агента ГРУ можно использовать на политическом уровне. Теперь ход — сам начальник службы охраны лишний раз собирается рассказать, что никаких русских спецслужб в машине с Януковичем до Крыма не было.
"Константин Николаевич Кобзарь сегодня обратился в Оболонский суд с просьбой провести его повторный допрос, для того чтобы под присягой публично, установить или опровергнуть вышеуказанные факты", — добавляет Виталий Сердюк.
Если информация о странном появлении Чепиги — разменная монета, чтобы внести смуту в судебное разбирательство, то грошь ей цена, объясняют журналисты, которые следят за ходом расследования на протяжение долгих лет.
"Это своего рода такой дешевый Мюнхгаузен, который держит за ослов лопоухих граждан РФ, в том числе и нашего брата журналиста, — рассуждает Виктор Баранец. — И мы из-за этого тратим колоссальные усилия — попытаться найти где-то ответ на вопрос, где хоть что-то соответствует той брехне, о которой так щедро рассказывает псевдожурналист Канев".
Кроме того, Сергей Канев, который распространил подробности о похождениях бравого чекиста Чепиги, рассказал, что именно за эвакуацию Януковича тот получил Героя России. Странно, но в Кремле ничего об этом награждении не слышали.
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