Шойгу доложил Путину о поставке С-300 в Сирию

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности.

Об этом, как передает ТАСС, общественность известил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что в ходе совещания министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил участникам об осуществлении поставки комплекса С-300 и другого оборудования для повышения уровня обеспечения безопасности российских военнослужащих в Сирии.

Шойгу отмети, что теперь дальняя зона контролируется на 200 километров, не позволяя совершать авиационные налеты на территорию Сирии. Плотно перекрыта и ближняя, 50-километровая зона.

С-300 — семейство зенитно-ракетных комплексов , способных поражать различные цели на высотах: от меньших, чем возможная высота полета, до превышающих потолок высоты для целей; на дальностях: от нескольких километров — до 75-200 километров, в зависимости от типа применяемых элементов семейства С-300, в частности ракет-перехватчиков.

Россия начала поставлять их после инцидента со сбитым у берегов Сирии российским самолетом Ил-20.