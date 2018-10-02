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2 октября 201820:45

Вратарь "Арсенала" Петр Чех выбыл на месяц

ftbl.ru

Вратарь лондонского "Арсенала" Петр Чех пропустит около месяца из-за травмы подколенного сухожилия. 36-летний голкипер получил повреждение в матче английской премьер-лиги с "Уотфордом".

Чех получил травму в конце первого тайма при вводе мяча в игру. После перерыва место в воротах "канониров" занял немец Бернд Лено, пришедший прошлым летом из "Байера". Повреждение оказалось достаточно серьезным, и чех пропустит около месяца.

В нынешнем сезоне Петр Чех принял участие во всех семи матчах английской премьер-лиги. В пяти из них лондонцы одержали победы.

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