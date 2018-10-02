Премьер Армении Пашинян сообщил, что уходит в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готовится в ближайшее время уйти в отставку для проведения досрочных

парламентских выборов.

Как передает ТАСС, об этом он проинформировал сограждан, выступая на демонстрации у здания парламента страны.

Пашинян отметил, что о сроках он сообщит позже.

Свой шаг он пояснил тем, что необходимо добиться проведения досрочных парламентских выборов, и он надеется, что народ Армении не допустит, чтобы в этот период избрали нового премьер-министра.

Глава кабинета министров подчеркнул, что после своей отставки продолжит исполнять обязанности руководителя правительства страны.

43-летний Пашинян стал премьер-министром Армении 8 мая 2018 года – на волне акций протеста против избрания на этот пост бывшего президента страны Сержа Саргсяна.

Ранее, в результате конституционной реформы полномочия президента были ограничены и перераспределены в пользу премьер-министра, который выдвигается от партии или коалиции партий, получившей большинство на выборах. На международной арене страну также представляет премьер.