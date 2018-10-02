Кейлор Навас займет место в воротах "Реала" в матче против ЦСКА

На московском стадионе "Лужники" пройдет матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и испанским "Реалом". Стали известны составы играющих команд.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко доверил место в стартовом составе следующим футболистам: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Родриго Бекао, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Иван Обляков, Яка Бийол, Никола Влашич, Ильзат Ахметов, Алан Дзагоев, Федор Чалов. Капитан команды вратарь Игорь Акинфеев.

Место в воротах "Реала" займет не сильнейший вратарь чемпионата мира бельгиец Тибо Куртуа, а костариканец Кейлор Навас, бывший основным вратарем "королевского клуба" на протяжении четырех сезонов. Остался в запасе лучший футболист года по версии ФИФА Лука Модрич. Игру с первых минут начнут Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Серхио Регилон, Тони Кроос, Каземиро, Марко Асенсио, Даниэль Себальос, Лукас Васкес, Карим Бензема.