ДТП со скорой помощью на востоке Москвы: трое пострадавших

Серьезное ДТП на востоке Москвы: на пересечении улицы Олений вал и Русаковской набережной произошло столкновение легкового автомобиля и скорой помощи. В результате аварии пострадали три человека.

Как уточняет "Интерфакс", на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства аварии выясняются.