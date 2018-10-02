На выборах президента Ирака победил Бархам Салих

Представитель Патриотического союза Курдистана Бархам Салих избран новым президентом Ирака по итогам второго тура парламентского голосования.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал телеканал "Рудау".

58-летний политик родился в Ираке, при президенте Саддаме Хусейне дважды арестовывался за оппозиционную деятельность. После его свержения занимал в правительстве пост вице-премьера, курирующего экономическое направление.

Президентом Ирака традиционно становится представитель курдского меньшинства.