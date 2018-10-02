"Ювентус" разгромил "Янг Бойз", а "Манчестер Сити" справился с "Хоффенхаймом"

Двумя матчами начался второй тур группового этапа Лиги чемпионов. Чемпион Италии "Ювентус" благодаря хет-трику Пауло Дибалы разгромил швейцарский "Янг Бойз" 3:0. Чемпион Англии выиграл в гостях у немецкого "Хоффенхайма".

"Ювентус", игравший без дисквалифицированного Криштиану Роналду, не испытал проблем в домашнем матче с "Янг Бойз". Уже на пятой минуте Паоло Дибала вывел хозяев поля вперед. На 32 минуте Дибала развил успех. Третий мяч в ворота чемпионов Швейцарии также отправил аргентинский легионер "Юве". Туринцы набрали 6 очков и вышли на первое место в группе Н.

"Манчестер Сити" в первом туре проиграл дома "Лиону" и теперь должен был выигрывать в гостях у немецкого "Хоффенхайма". Но встреча в Зинсхайме началась с гола в ворота чемпионов Англии. Отличился Исхак Бельфодиль. Гости отыгрались через пять минут после удара Серхио Агуэры. "Сити" владел большим преимуществом, но только на 87 минуте Давиду Сильве удалось забить победный мяч в ворота хозяев. "Манчестер Сити" набрал 3 очка. Столько же и у "Лиона". Два других участника группы F – "Хоффенхайм" и "Шахтер" набрали по одному очку. Но "Лиону" и "Шахтеру" еще предстоит выйти на поле.