В Лондоне человек с ножом ранил пассажира электрички

Человек с ножом напал на пассажира городской электрички на северо-востоке Лондона, нанеся ему ранения.

Как передает ТАСС, об этом рассказала британская газета Evening Standard, подчеркнув, что нападение произошло на станции Hackney Central. После этого в вагоне началась паника и пассажиры быстро стали его покидать, из-за чего возникла давка.

Журналист Ник Рено-Комия, ставший свидетелем происшествия, рассказал, что нападавшего, который находился в ярости, задержали сотрудники полиции.

О состоянии пострадавшего не сообщается.

Транспортная полиция Лондона начала расследование данного преступления.