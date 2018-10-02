ЦСКА на второй минуте поразил ворота "Реала"

В Москве начался матч второго тура Лиги чемпионов между ЦСКА и мадридским "Реалом". Уже на второй минуте армейцы вышли вперед после гола Николы Влашича.

Начало встречи получилось очень удачным для ЦСКА. На второй минуте грубо ошибся полузащитник "Реала" Тони Кроос. Никола Влашич подобрал мяч, ворвался в штрафную гостей и нанес точный удар по воротам Кейлора Наваса.

Так ЦСКА на второй минуте вырвался вперед. Впереди еще 88 минут игры.