Литовский паром справился с пожаром и самостоятельно двигается домой

Горевший в Балтийском море паром запустил один из двигателей и направился в Литву.

Как передает ТАСС, Regina Seaways, где днем 2 октября произошел пожар в машинном отделении, следовал из Литвы в Швецию, имея на борту 335 человек.

294 пассажиров в результате спасательной операции были эвакуированы 8 кораблями и судами России, Литвы и Польши. Пожар был потушен, а экипажу удалось запустить один из двигателей, для того чтобы добраться до Клайпеды. В результате ЧП никто не пострадал.

Поскольку происшествие произошло в исключительной экономической зоне РФ, спасательную операцию координировала российская сторона — начальник морского спасательного координационного центра "Калининград" Андрей Пермяков.