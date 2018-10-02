Франция простится с Азнавуром 5 октября в Дворце инвалидов

В память великого шансонье Шарля Азнавура в Париже состоится официальная национальная церемония прощания.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщил телеканал France 24 со ссылкой на Елисейский дворец.

Мероприятие пройдет 5 октября в столичном Дворце Инвалидов. При этом телеканал BFM TV проинформировал общественность о том, что родственники музыканты выступили против проведения подобного прощания.

Знаменитый французский шансонье умер 1 октября в возрасте 94 лет от сердечной и дыхательной недостаточности.

Его похороны пройдут в коммуне Монфор-л'Амори, недалеко от Парижа.

Азнавур — французский певец, композитор, писатель и актер армянского происхождения. В 1998 году по итогам совместного опроса журнала Time и телеканала CNN Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

За время своей карьеры он записал более 1 300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах.